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Dünya

Yarasa adam başarabilecek mi?

Amerikalı sihirbaz David Blaine'in dün başlayan baş aşağı 60 saat asılı kalma rekor denemesi devam ediyor. Blaine'in 60 saat baş aşağı durmasının iç organlarına

23 Eylül 2008 03:00

Bir insan yarasalar gibi ne kadar süreyle baş aşağı durabilir? İşte bunun cevabı yarın belli olacak. Amerikalı sihirbaz David Blaine'in dün başlayan baş aşağı 60 saat asılı kalma rekoru yarın sona erecek.

Ancak doktorları, ayaklarından bağlı bir halde dün New York'taki rekor girişimine başlayan 35 yaşındaki ünlü sihirbazın sağlığından endişe ediyor. Doktorları, Blaine'in 60 saat baş aşağı durmasının iç organlarına baskı yapmasından ve kan dolaşımını etkilemesinden korkuyor.

Blaine, dünkü açıklamasında "iyi" olduğunu söylemiş, ancak kafasını patlayacak gibi hissettiğini itiraf etmişti.

Blaine 2 gece ve 3 gündüz sürecek bu yeni rekor girişiminde ne yemek yiyor ne de uyuyor. Ünlü yıldıza yalnızca sondayla sıvı veriliyor. Bir ayağını serbest bırakma imkanına sahip Blaine, ağırlığını kullanarak kafasını yatay pozisyona getirme imkanına da sahip bulunuyor.

Blaine'in daha önceki rekor girişimleri arasında buzun içinde 72 saat, suyun altında 7 gün ve cam tabut içinde 44 gün kalmak bulunuyor.

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