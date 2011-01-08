-YARALLILARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ SİVAS (A.A) - 08.01.2011 - Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 46 kişinin kimliği tespit edildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cengiz Öztürk (41) yönetimindeki 34 DJN 92 plakalı yolcu otobüsünün, Yıldızeli-Sivas karayolunun Haliminhanı rampasında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan 46 kişinin kimliği belirlendi. Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Cengiz Öztürk ile yolcular Menekşe Gülsoy (47), Nurettin Ok (39), Süleyman Yıldız (67), Kemal Payas (45), Ali Kırmızıtaş'ın (42) tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi. Yolculardan Ali Ok (65), Şehit Koçyiğit (50), Ali Koçyiğit (37), Eşref Gürsoy (37), Hanım Gürsoy (55) ve Erdoğan Yılmaz (39) Numune Hastanesinde; diğer sürücü Hıdır Korkmaz (31) ile yolcular Ali Kırmızıtaş (58), Ali Polat (54), Ali Özdemir (52), Bayram Özdemir (59), Bektaş Çelik (65), Caner Altındağ (19), Cemal Doğan (46), Eyüp Gülsoy (69), Fındık Polat (52), Gülperi Ulusoy (46), Gülseren Koçyiğit (38), Hıdır Polat (54), Hülya Akkılıç (35), Hüseyin Gülsoy (69), İsmail Gül (35), İsmail Polat (62), Kazım Gülkanat (64), Mahmut Gezer (78), Mahmut Gül (56), Melike Duar (24), Mesut Gülkanat (39), Muzaffer Alkılıç (44), Ördek Gülsoy (79), Saadet Özdemir (48), Sakine Gülsoy (64), Suna Gülkanat (58), Taki Gülsoy (55), Türkan Kırmızıtaş (54), Veli Kırmızıtaş (57), Yücel Gül (41), Zeytan Kortaş (59), Zöhre Gülsoy (53) ve Didar Güzel'in de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi. Yaralılardan Eyüp Gülsoy, Hüseyin Gülsoy, İsmail Gül, Saadet Özdemir, Suna Gülkanat, Türkan Kırmızıtaş, Zeytan Kortaş ve Zöhre Gülsoy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Çavdar köyünde Nail Gülsoy'un cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkanları taşıyan yolcu otobüsü, Yıldızeli-Sivas karayolunun Haliminhanı rampasında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada 46 kişi yaralanmıştı.