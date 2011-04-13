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YARALIYI EL ELE TUTUŞARAK KURTARDILAR BUCAK (A.A)

13 Nisan 2011 20:57

-YARALIYI EL ELE TUTUŞARAK KURTARDILAR BUCAK (A.A) - 13.04.2011 - Burdur'un Bucak ilçesi Kestel köyünde kanala düşen otomobildeki yaralıyı, vatandaşlar el ele tutuşarak kanaldan çıkardı. Bucak ilçesi Kestel Aladağ burnu mevkisinde Fevzi Özçelik'in (71) kullandığı 15 EK 796 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 7 metrelik su kanalına düştü. Çevreden yetişen vatandaşlar ve sağlık görevlileri, kazada yaralanan sürücüyü araçtan çıkararak, el ele tutuştular ve yaralı Fevzi Özçelik'i yukarıya çıkardılar. Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Özçelik'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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