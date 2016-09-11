Yaralıya ilk müdahale CHP’nin doktor milletvekilinden

Kurban pazarı ziyaretinden dönen, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, otomobilin çarptığı bir vatandaşa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Aynı zamanda doktor olan Arık, "Ülkemizin önemli sorunlarından biri de trafik kazaları. Yine bir trafik kazası ile karşılaştık. Yaralı vatandaşımıza ilk müdahalesini yaptık. Yaralımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen dikkatli araç kullanalım. Tüm yurttaşlarımıza kazasız, sağlık ve huzur içinde bayramlar diliyorum" dedi.

Posta’nın haberine göre, Kurban Bayramı nedeniyle seçim bölgesindeki kurban pazarlarını ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaşan ve sorunlarını dinleyen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Mesleği doktorluk olan Arık, 38 E 1238 plakalı otomobil sürücüsünün çarptığı 89 yaşındaki Hüseyin Kara’ya ilk yardım tekniklerini uyguladı. Yaralanan vatandaşın 'kafa travması' geçirdiğini belirten Milletvekili Arık’ın ilk müdahalesinden sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri de yaralıyı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.