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YARALI POLİS DE ŞEHİT OLDU HATAY (A.A)

08 Mayıs 2011 22:55

-YARALI POLİS DE ŞEHİT OLDU HATAY (A.A) - 08.05.2011 - Hatay'da, komşularıyla tartıştıktan sonra pompalı tüfekle rastgele ateş açan zanlının yaraladığı polis memuru da şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Çekmece beldesi Pınarbaşı Caddesi Ay Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle komşularıyla tartıştıktan sonra ikinci katındaki evinin balkonundan pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan Salih Sezer'e müdahale ederken yaralanan polis memuru Coşkun Akşit'in, tedavi altına alındığı Antakya Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Olaya müdahale eden diğer polis memuru İsmail Gündüz şehit olmuş, zanlı Sezer tüfekle intihar etmişti.

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