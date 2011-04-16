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YARALILARDAN ÖZYOLCU ERZURUM'A GETİRİLDİ ERZURUM (A.A)

16 Nisan 2011 21:17

-YARALILARDAN ÖZYOLCU ERZURUM'A GETİRİLDİ ERZURUM (A.A) - 16.04.2011 - Ağrı'nın Patnos ilçesinde çocukların çevreden aldıkları T-40 bombaatar ile eski ve patlamamış mühimmatları taşla ezmeye çalıştıkları sırada meydana gelen patlamada yaralanan Baran Özyolcu, askeri helikopterle Erzurum'a getirildi. Serhat Mahallesinde hayvan otlatan üç çocuğun, 34. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı atış poligonu yakınlarında çevreden aldıkları T-40 tipi bombaatar ile eski ve patlamamış mühimmatları taşla ezmeye çalıştıkları sırada meydana gelen patlamada yaralanan Baran Özyolcu (12), askeri helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.  Özyolcu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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