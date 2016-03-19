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Yaralılara ilk müdahaleyi yapan İranlı hemşire canlı bomba saldırısını anlattı

“Ben hayatımda hiç böyle bir vahşete tanık olmadım, korkunçtu”

19 Mart 2016 17:37

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve biri canlı bomba olmak üzere en az 5 kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığı saldırısının tanığı ve ilk müdahalede bulunanlardan Perisa Oji gördüklerini anlattı. Galatasaray Meydanı’na doğru yürürken büyük bir patlama ses duyduğunu anlatan Oji, yaralılara yardım etmek için hemen olay yerine koştuğu, biri ölü çok sayıda yaralı kişiyle karşılaştığını söyledi. Olayın şokunu üzerinden atamayan Oji, “Ben hayatımda hiç böyle bir vahşete tanık olmadım, korkunçtu. Çok korktum” dedi.

Bombalı saldırıya tanık olan İran’lı Perisa Oji sabah saatlerinde alışveriş yapmak için Taksim İstiklal Caddesi’nin kaldığı otelden çıktığını ve şans eseri kurtulduğunu söyledi. BirGün’nden Zeynep Kuray’a konuşan Oji, yaşananları şöyle anlattı:

“Otelden çıkmıştım ve Galatasaray Meydanı’na doğru yürürken birden şiddetli bir patlama sesi geldi. Hemen bomba olduğunu anladım. Yaralılara yardım etmek için olay yerine koştum. Yerde erkek kadın çok sayıda yaralı vardı. Bir erkek hayatını kaybetmişti, belden aşağı paramparçaydı. Bir diğer erkeğin ise göğsüne şarapnel saplanmıştı. Önce polisler koşarak olay yerine geldi, sonra ambulanslar. Korkunç bir manzara vardı. Her yerde kan vardı. Çok korktum.”

Oji, şüpheli bir kişiyi görüp görmediğine ilişkin soruya “Hayır görmedim” dedi. Patlama sonrası İran’a dönüp dönmeyeceğine dönük soruya ise, “Şu anlık karar vermiş değilim. Böyle bir olaya hayatımda tanıklık etmemiştim. Hala şoktayım” cevabını verdi.

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