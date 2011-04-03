-YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Türkiye'nin, Libya'da yoğun çatışmaların yaşandığı Misrata'daki yaralıların tedavi edilmesini sağlamak üzere bölgeye gönderdiği hastane gemisi şeklinde hazırlanan Ankara Feribotunun Misrata'dan 230 yaralı ve bu yaralılara refakat eden 60 kişiyi alarak dün gece geç saatlerde Misrata'dan ayrılarak Bingazi'ye gittiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bugün akşam saatlerinde Bingazi'ye varması beklenen Ankara Feribotunun, buradan da acil tedaviye ihtiyaç duyan yaralıları alarak Türkiye'ye döneceği ifade edildi. Gemide görev yapan 8 doktor, 4 hemşire, 1 anestezi uzmanı ve 2 sağlık personelinden oluşan toplam 15 kişilik sağlık ekibinin, gemiye alınan yaralılara gerekli ilk tıbbi müdahaleyi yaptığı belirtilen açıklamada, Çeşme Limanı'na yanaşacak olan Ankara Feribotundan inen yaralıların bölgedeki hastanelere ivedilikle sevkedilmeleri için gerekli önlemlerin, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay arasında yürütülen eşgüdümle alındığı duyuruldu. ''Türkiye, zor durumdaki Libyalı kardeşlerimizin yaralarını sarmaya ve acılarını dindirmeye yönelik insani yardım faaliyetlerini artırarak sürdürecektir'' ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''Libya'daki gelişmeler bağlamında sivillerin korunması, ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesi hususlarına öncelik veren Türkiye, bir yandan BM ve NATO gibi örgütler bünyesinde bu yönde yürütülen uluslararası çabalara aktif katkı sağlarken, bir yandan da kardeş Libya halkının sıkıntılarının hafifletilmesi amacıyla ulusal düzeyde insani yardım faaliyetlerini sürdürmektedir.''