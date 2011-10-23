-Yaralılar hastane bahçesinde VAN (A.A) - 23.10.2011 - Van'daki deprem nedeniyle yaralanan yaklaşık 50 kişi hastaneye getirildi. Depremde yıkılan bazı ev ve iş yeri enkazından çıkarılan yaralılar, hastanelere ulaştırılmaya başlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle hastalar bahçeye taşındı. Depremdeki enkazdan yaralı kurtarılan yaklaşık 50 kişiye ilk müdahaleleri hastane bahçesinde yapılıyor. Yaralılar arasında emniyet ve jandarma görevlileri de bulunuyor. Enkazdan çıkarılan ve henüz sayıları tespit edilemeyen diğer yaralılar ise askeri ve sivil ambulanslarla çevre illere sevk ediliyor. İl merkezinde jandarma ile çevik kuvvet ekipleri, yıkılan binalara vatandaşların girmesini engellemek için güvenlik önlemi aldı. -Ciddi hasara yol açtı- Van'da meydana gelen depremin kentin yanı sıra ilçelerde de ciddi hasara yol açtığı bildirildi. Deprem Erciş'te çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu, özellikle Vanyolu ve Beyazıt mahallelerinde ciddi hasara yol açtı. İlçedeki çok sayıda eski ve çok katlı binanın yıkıldığı, enkaz altında kalanlar olduğu, bazı yerlerden duman yükseldiği belirtildi. Telefon ve elektrik hatlarının çalışmadığı ilçede, bazı yolların kapandığı, ilçedeki hastanenin yetersiz kaldığı öğrenildi. Muradiye ilçesinde de binalarda çatlaklar oluştuğu, vatandaşların sokaklara çıktığı ifade edildi. Muradiye Devlet Hastanesindeki hastaların deprem nedeniyle dışarı çıkarıldığı, hastanenin yanında boş bir arazide çadır kurulacağı belirtildi.