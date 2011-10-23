T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaralılar hastane bahçesinde VAN (A.A)

23 Ekim 2011 18:05

-Yaralılar hastane bahçesinde VAN (A.A) - 23.10.2011 - Van'daki deprem nedeniyle yaralanan yaklaşık 50 kişi hastaneye getirildi. Depremde yıkılan bazı ev ve iş yeri enkazından çıkarılan yaralılar, hastanelere ulaştırılmaya başlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle hastalar bahçeye taşındı. Depremdeki enkazdan yaralı kurtarılan yaklaşık 50 kişiye ilk müdahaleleri hastane bahçesinde yapılıyor. Yaralılar arasında emniyet ve jandarma görevlileri de bulunuyor. Enkazdan çıkarılan ve henüz sayıları tespit edilemeyen diğer yaralılar ise askeri ve sivil ambulanslarla çevre illere sevk ediliyor. İl merkezinde jandarma ile çevik kuvvet ekipleri, yıkılan binalara vatandaşların girmesini engellemek için güvenlik önlemi aldı. -Ciddi hasara yol açtı- Van'da meydana gelen depremin kentin yanı sıra ilçelerde de ciddi hasara yol açtığı bildirildi. Deprem Erciş'te çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu, özellikle Vanyolu ve Beyazıt mahallelerinde ciddi hasara yol açtı. İlçedeki çok sayıda eski ve çok katlı binanın yıkıldığı, enkaz altında kalanlar olduğu, bazı yerlerden duman yükseldiği belirtildi. Telefon ve elektrik hatlarının çalışmadığı ilçede, bazı yolların kapandığı, ilçedeki hastanenin yetersiz kaldığı öğrenildi. Muradiye ilçesinde de binalarda çatlaklar oluştuğu, vatandaşların sokaklara çıktığı ifade edildi. Muradiye Devlet Hastanesindeki hastaların deprem nedeniyle dışarı çıkarıldığı, hastanenin yanında boş bir arazide çadır kurulacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24