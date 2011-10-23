-Yaralılar Bitlis'te tedavi altına alındı BİTLİS (A.A) - 23.10.2011 - Van'da meydana gelen depremde yaralananlar Bitlis ve ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bitlis'in Adilcevaz ve Van'ın Erciş ilçesine gönderilen ambulanslar, depremde yaralananları, Bitlis Devlet Hastanesine getirmeye başladı. Yaralılar, tedavi altına alınırken, bazı servisler boşaltıldı. Hastanede çok sayıda sağlık personeli ve doktor hazır bekletiliyor. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, Adilcevaz'da 50'den fazla yaralı bulunduğunu ve bu kişilerin Bitlis, Adilcevaz ve Tatvan ilçe devlet hastanelerinde tedavi altına alındığını söyledi. Bu yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Yılmaz, Adilcevaz'ın Akçıra köyünde yaşayan 6 yaşındaki bir çocuğun da yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bitlis'ten, Erciş'e 23 ambulans, 8 pratisyen, 3 uzman doktor ve 26 iş makinesi gönderdiklerini açıklayan Yılmaz, ayrıca Tatvan İlçe Kaymakamlığı tarafından Erciş'e 3 bin ekmek ve yiyecek yardımında bulunulduğunu söyledi.