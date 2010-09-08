-YARALI İŞÇİLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ KONYA (A.A) - 08.09.2010 - Konya Çimento Fabrikası'nda gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada ağır yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti. Fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Cemil Savcı, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine sevk edildi. Vücudunun tamamına yakınında yanık bulunan Savcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer işçiler Aziz Teke ve Fatih Develi'nin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikeyi henüz atlatamadıkları öğrenildi. Konya Çimento Fabrikası'nda gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada 3 işçi ağır yaralanmıştı.