T24 LogoT24 Logo
Gündem

YARALI YOLCULAR TABURCU EDİLDİ DEVREK (A.A)

07 Eylül 2010 12:40

-YARALI YOLCULAR TABURCU EDİLDİ DEVREK (A.A) - 07.09.2010 - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 32 kişi taburcu edildi. Kazada yaralanan, Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan 27 kişi ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ertan Kürlük yönetimindeki 34 FFG 28 plakalı yolcu otobüsü Dorukhan Tüneli mevkisinde yol kenarında kaya parçasına çarparak devrilmiş, sürücü ile otobüste bulunan 31 kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24