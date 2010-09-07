-YARALI YOLCULAR TABURCU EDİLDİ DEVREK (A.A) - 07.09.2010 - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 32 kişi taburcu edildi. Kazada yaralanan, Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan 27 kişi ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ertan Kürlük yönetimindeki 34 FFG 28 plakalı yolcu otobüsü Dorukhan Tüneli mevkisinde yol kenarında kaya parçasına çarparak devrilmiş, sürücü ile otobüste bulunan 31 kişi yaralanmıştı.