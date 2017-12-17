Yaralı yengesini öldürmek istemiş

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA\'da eşi Kevser Ötgen\'i 10 yerinden bıçaklayarak yaraladıktan sonra tutuklanan Hüseyin Ötgen\'in kardeşi Cumali Ötgen, ağabeyi cezaevine girdikten sonra yengesini öldürmek isterken yakalandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14029 Sokak\'ta 16 Aralık\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, otomatik tabanca ile bir eve ateş açma hazırlığındayken, devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Polisleri görünce gri renkli bir otomobile binen şüpheli, silahı da yola atıp, kaçtı. Polis saldırı düzenlenmek istenen evde 9 Aralık\'ta eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan yaralı Kevser Ötgen\'in oturduğunu belirledi. Soruşturmayı genişleten polis, fırıncılık yapan Hüseyin Ötgen\'in 2 çocuğunun annesi Kevser Ötgen\'i bıçakladığı, ardından da tutuklandığını saptadı. Evin önünde silahlı saldırı hazırlığında olan kişinin de cezaevindeki Hüseyin Ötgen\'in kardeşi Cumali Ötgen olduğu ancak, polisin olayı fark etmesi üzerine planın suya düştüğü ortaya çıktı. Yakalanarak gözaltına alınan Cumali Ötgen, ağabeyinin hapse düşmesine neden olduğu için yengesini intikam almak için öldürmeye gittiğini söyledi. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Cumali Ötgen, adliyeye sevk edildi.

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