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Yaralı yavru ceylanı köylüler kurtardı

İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı yavru ceylan köylüler tarafından kurtarıldı

31 Ekim 2018 19:43

İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı yavru ceylan köylüler tarafından kurtarıldı.
Yenice Köyü kırsalında hayvanlarını otlatan çiftçi İsa Çitil, yara bir yavru ceylan olduğunu fark etti. Çitil, hareket etmekte zorlanan ceylanı çevredeki köylülerin de yardımıyla, yırtıcı hayvanlardan korunmak amacıyla ormandan alarak köyüne getirdi. Köylüler, yaralı ceylanın tedavisini yaptırıp bir süre de sütle besledi. Ceylan, iyileştirildikten sonra doğaya salındı.

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