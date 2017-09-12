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Yaralı yavru ayı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Abdullah KÖSE/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Köprübaşı İlçesi'nde yayladan dönen bir köylü tarafından yaralı halde bulunan yavru ayı, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı

12 Eylül 2017 19:26

Abdullah KÖSE/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'un Köprübaşı İlçesi\'nde yayladan dönen bir köylü tarafından yaralı halde bulunan yavru ayı, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.
Köprübaşı ilçesi Büyükdoğanlı köyünde yaşayan bir kişi, 4 Eylül akşam saatlerinde yayla dönüşü yol kenarında yaralı bir yavru ayı gördü. Bu kişinin haber vermesi üzerine yavru ayı Sürmene Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri ve jandarma tarafından alındı. Beslenmesi ve gerekli bakımları yapıldıktan sonra yavru ayı veteriner hekim kontrolünden geçirildi. Yavru ayının sağ ön ayağında çatlak olduğu görüldü. Tedavisi, bakımı ve kontrolleri yapılan yavru ayı bulunduğu bölgede doğaya bırakıldı.

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