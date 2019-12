-YARALI YAKINLARI BEKLİYOR İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Beşiktaş'ın Etiler semtinde meydana gelen patlamada yaralananların yakınlarının, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bekleyişi sürüyor. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ayten Bal'ın (38) amcasının oğlu Ayhan Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayten Bal'ın Ataşehir'deki bir otomotiv firmasında müşteri temsilcisi olduğunu söyledi. Terörü lanetlediğini belirten Ayhan Bal, olayı iş yerindeyken öğrendiğini, hastanede aldıkları son bilginin ise Ayten Bal'ın bir ayağını kaybettiği yönünde olduğunu ifade etti. Ayten Bal'ın diğer bacağında ve kaburgalarında kırıklar bulunduğunu anlatan Bal, ''Ameliyattan çıktı, şimdi yoğun bakımda. Psikolojik tedavi görür, ama kabullenebilecek mi bilmiyorum'' dedi. Bu arada Ayhan Bal, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun yaralıları ziyaret etmek için hastaneye geldiği sırada, ''Kahrolsun PKK. Kardeşim sizin yüzünüzden bacağını kaybetti'' diye bağırdı. Patlamada yaralanan ve aynı hastanede tedavisi süren Ceyhan Mercan da gazetecilerin olayın nasıl meydana geldiğini sorması üzerine, ''Ne anlatayım. Her şeyi biliyorsunuz'' dedi. Ceyhan Mercan'ın eşi Cemal Mercan da olay sırasında eşinin yanında olmadığını, kendisine haber verildiğini ve hemen hastaneye geldiğini söyledi. Eşinin, sabah işe gitmek için akrabaları olan Ayten Bal'ı aradığını ve arabayla geçerken kendisini de bırakmasını istediğini anlatan Cemal Mercan, ''Arabayla geçtikleri sırada patlama oluyor. Eşim ve Ayten Bal, patlamanın arabada olduğunu sanıyor. Eşim arabadan iniyor. Ayten hanım, ayağından yaralandığı için çıkamıyor. Eşimden yardım istiyor. Eşim bağırmaya başlıyor ve çevredekiler yardım ediyor'' diye konuştu. Ayten Bal'ın babası Mustafa Bal da kızını hastanede ziyaret ettiğini, gördüğü sırada kendisine ''baba'' diye seslendiğini ve sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığını belirtti. Kızının 10 yıldır aynı sektörde, 5-6 yıldır da aynı iş yerinde çalıştığını belirten Mustafa Bal, kızının her gün aynı saatte işe gittiğini, ancak bu sabah Ceyhan Mercan'ı da işe götürmek için aldığını, trafik nedeniyle yolda bir süre beklediklerini ve patlama sırasında olay yerinde araç içinde bulunduklarını anlattı. -''EN AZINDAN AYTEN HAYATTA''- Ayten Bal'ın amcasının oğlu Hüseyin Bal da olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini, patlamayı ilk önce televizyondan duyduğunu söyledi. Ayten Bal'ın ameliyatının iyi geçtiğini öğrendiklerini anlatan Hüseyin Bal, ''Bu olay, maalesef hastamızın yaşam kalitesini etkileyecek. Üzgün bir durumdayız. 'Buna da şükür' mü desek bilemiyorum. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın. Terörü lanetliyoruz. Bildiğim tek şey, en azından Ayten hayatta, en azından aramızda. Hastamızın ileride bazı takviyelerle yaşam kalitesini yükselteceğini umuyoruz'' dedi. Patlamanın, o bölgede yaşayan herkesi etkilediğini ifade eden Bal, ''Orası çok kritik bir bölge. Sabah çocuklarımız servisle okula gidiyor. O semtteki alışveriş merkezinde çalışan birçok vatandaşımız var'' diye konuştu. Ayten Bal'ın akrabası olan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da olayı televizyondan duyduğunu ve üzüldüğünü belirterek, ''İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur'' dedi. Yakını Tezcan Çayoğlu da Ayten Bal'ın yıllardır hep o yoldan işe gidip geldiğini, bugün de Ceyhan Mercan ile işe giderken bu olayın yaşandığını ve her ikisinin de yaralandığını belirtti. Ceyhan Mercan'ın iki çocuk annesi olduğunu anlatan Çayoğlu, her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olmasına sevindiklerini ve terörü lanetlediklerini kaydetti. CHP Sarıyer İlçe Teşkilatı üyesi olduğu öğrenilen Ayten Bal'ı, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de ziyaret etti. Öte yandan, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren İETT şoförünün adının Üzeyfe Erdem değil, Ali Osman Çakır (56) olduğu öğrenildi. Bomba patladığı sırada 34 MLY 23 plakalı İETT otobüsünün ön camının kırıldığı, kırılan cam parçalarının da otobüs şoförü Çakır'ın boğazına gelerek yaraladığı belirtildi. Hafif yaralı olan Çakır'ın, olayın etkisinden dolayı hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üzeyfe Erdem, Seyfi Erdem, Yazgülü Şubatlı, Sami Işık ve Agop Demir'in tedavileri de sürüyor.