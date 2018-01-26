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Yaralı tilki, hayvanat bahçesinde tedavi edilecek

GAZİANTEP, (DHA)- KİLİS’te yolda yaralı halde bulunan yavru tilki, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekipleri tarafından alınarak tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi

26 Ocak 2018 13:09

GAZİANTEP, (DHA)- KİLİS’te yolda yaralı halde bulunan yavru tilki, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekipleri tarafından alınarak tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.
Kilis- Gaziantep karayolu üzerinde yürümekte zorluk çeken yaralı tilkiyi fark eden karayolları çalışanları, durumu hemen CAHİDE\'ye bildirdi. İhbarın ardından belirtilen yere giden CAHİDE ekibi yaralı tilkiyi alarak Gaziantep\'e getirdi. Otomobil çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen tilkinin 2 gündür yağmur altında aç ve susuz kaldığı belirlendi. CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Tosun, tilkiye yem ve su verdikten sonra tedavisinin yapılması için Gaziantep Hayvanat Hahçesine teslim etti. Tosun, çevre illerdeki olaylara da müdahale etmeye çalıştıklarını ifade ederek, \"Sadece Gaziantep değil, çevre illerdeki canların yardımına da koşmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bilinçsiz avlanma ve çeşitli nedenlerle yaralanan çeşitli türden çok sayıda hayvanının tedavisini üstlendik. Bu yavrumuza otomobil çarpmış. Bacaklarında kırıklar var. 2 gündür yağmur altında çaresizce beklediğini düşünüyoruz. Neyse ki karayolları çalışanları bize haber etti. Bitkin düşen yavru tilkiyi besledik. Biraz kendine geldi. Tedavi için yavru tilkiyi Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne teslim ettik” dedi
Yavru tilkinin tamamen iyileşmesinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

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