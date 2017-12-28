Yaralı tilki ameliyat edildi

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un merkeze bağlı Suvaran köyünde bir kişi tarafından yaralı halde bulunan tilki, belediye tarafından bakım altına alındı.

Suvaran köyünde bir kişi, Muş Belediyesini arayarak kümeste yaralı halde tilki bulduğunu söyledi. İhbar üzerine köye giden ekipler, yaralı tilkiyi belediyeye ait kliniğe götürdü. Ağız, boyun ve ayaklarından yaralı tilki burada tedavi edildi. Veteriner hekim Ferit Şengül, köye giderek yaralı 4 yaşlarındaki tilkiyi kliniğe getirdiklerini belirterek, \"Tilkinin boğazında yara vardı, dikiş attık. Üst dudak kısmında eski bir yara, ayaklarında yeni yaralar oluşmuştu. Tedavisini yaptık, 5 gün daha burada kalacak. İyileştikten sonra doğal ortama bırakacağız\" diye konuştu.

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