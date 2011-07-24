-YARALI SUBAY ŞEHİT OLDU ANKARA (A.A) - 24.07.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde cuma günü yaşanan ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanan subayın şehit düştüğü bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Yeşilöz Mahallesi bölgesinde cuma günü çıkan çatışmada yaralanan ismi ve rütbesi belirtilmeyen subay, tedavi gördüğü Ankara GATA Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Askeri araçların geçiş güzergahına mayın döşemeye çalışan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada, 2 asker yaralanmıştı.