T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaralı sokak köpeğine belediye sahip çıktı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, arka bacaklarını otomobil ezdiği belirlenen sokak köpeği, zabıta ekipleri tarafından götürüldüğü Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı

28 Aralık 2017 20:56

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, arka bacaklarını otomobil ezdiği belirlenen sokak köpeği, zabıta ekipleri tarafından götürüldüğü Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'nde tedaviye alındı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde, bugün bir otomobilin yolda sokak köpeğıinin arka bacaklarını otomobil ezdiğini gören işçiler, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne bildirdi. İhbar üzerine, zabıta ekipleri, görevli veteriner hekimle birlikte bölgeye giderek, yaralı köpeği bulunduğu yerden alıp, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'ne getirdi. Yaralı köpeğin tedavisine başlandı. Sokak hayvanlarının korunması için de çalıştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, durumu kendilerine bildiren işçilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nermin UÇTUMANİSA DHA MANİSAManisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan BakımTedavi MerkeziManisa Organize Sanayi BölgesiManisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta MüdürlüğüBüyükşehir Belediyesi Hayvan BakımYaralıSokakManisa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24