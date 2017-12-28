Yaralı sokak köpeğine belediye sahip çıktı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, arka bacaklarını otomobil ezdiği belirlenen sokak köpeği, zabıta ekipleri tarafından götürüldüğü Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'nde tedaviye alındı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde, bugün bir otomobilin yolda sokak köpeğıinin arka bacaklarını otomobil ezdiğini gören işçiler, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne bildirdi. İhbar üzerine, zabıta ekipleri, görevli veteriner hekimle birlikte bölgeye giderek, yaralı köpeği bulunduğu yerden alıp, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'ne getirdi. Yaralı köpeğin tedavisine başlandı. Sokak hayvanlarının korunması için de çalıştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, durumu kendilerine bildiren işçilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

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