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Yaralı saz delicesi tedavi altına alındı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, nesli tükenmekte olan takipli, saz delicesi, yaralı halde bulunarak tedaviye alındı

14 Aralık 2018 21:14

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Beyşehir ilçesinde, nesli tükenmekte olan takipli, saz delicesi, yaralı halde bulunarak tedaviye alındı.
Beyşehir Gölü Milli Parkı\'nda balıkçı, nesli tükenmekte olan canlılardan saz delicesini yaralı ve uçamayacak durumda bulunca Doğa Koruma Milli Park ekipleri\'ne ihbarda bulundu. Ekipler, yaralı hayvanı ilk müdahalenin ardından Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği\'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan saz delicesinin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. 

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