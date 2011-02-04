-YARALI SAYISI 18'E YÜKSELDİ ISPARTA (A.A) - 04.02.2011 - Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine yolcu taşıyan halk otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralananların sayısı 18'e yükseldi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre kazada yaralanan Musa Sarpdoğan, Oktay Gül, Sena Kaplan, Mehmet Başkal, İsmail Erçelik, M. Fatih Tunçbilek, Ferhat İri, Saadet Uysal, Kasım Gündal, Ömer Demirkubuz, Memduh Tığlı, Murat Toptaş, Alper Yaman, Musa Armağan, Oğuz Alp Durmuş, Yılmaz Sarışahin SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, otobüs şoförü Ali Akyol ile Serdar Çiçek Gülkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Demirkubuz ile otobüs şoförü Ali Akyol'un hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. SDÜ Batı Yerleşkesine yolcu taşıyan Ali Akyol'un kullandığı 32 AK 855 plakalı halk otobüsü, SDÜ Batı Yerleşkesine dönüş yaptığı sırada Afyonkarahisar yönünden gelen Alim Kanlı yönetimindeki 32 AP 282 plakalı tırla çarpışmıştı.