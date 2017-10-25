Yaralı şahin ameliyat edildi

BATMAN, (DHA)- BATMAN Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nden tedavi için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ne getirilen kanadı kırık şahin, ameliyat edildi. Şahinin tamamen iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ne getirilen yaralı şahin, veteriner hekimler tarafından cerrahi operasyona alındı. Operasyonda pin uygulaması yapıldıktan sonra şahinin kanadı serklaj teli ile sabitlenip, bandajla sarıldı. Operasyonun ardından şahin, bakım tesislerinde iyileşme sürecine alındı. Kanadı kırık şahinin tamamen iyileştikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.



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