-YARALI POLİSLERİN DURUMLARI İYİ MUŞ (A.A) - 09.07.2010 - Muş Valisi Erdoğan Bektaş, Varto ilçesindeki polis karakoluna terör örgütü PKK üyeleri tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 4 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Vali Bektaş, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece teröristlerin Varto'da gasp ettikleri bir ticari taksi ile ilçe merkezindeki polis karakolu önüne gelerek nöbet tutan güvenlik görevlilerine ateş açtıklarını, olayda 4 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi. Güvenlik birimlerinin bu tür saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu belirten Bektaş, şunları kaydetti: ''Varto'daki 4 kişi olduklarını değerlendirdiğimiz terörist grup, bir taksiyi gasp ediyorlar ve taksiciyi de elini ayağını bağlayarak yol kenarına bırakıyorlar. Gasp ettikleri araçla karakolun önüne rastgele ateş ederek geçiyorlar. Bir süre sonra arabayla kaza yapıyorlar ve karanlıktan da istifade ederek kaçıyorlar. Karakolun önünde nöbet bekleyen 4 polis arkadaşımızın ufak tefe yaraları var. Bir polisimizin sağlık durumu biraz daha ciddiydi. Dün ameliyata alındı. Saldırıda yaralanan polis memurlarımızın sağlık durumları iyi. İnşallah yaralı olan polis arkadaşlarımız kısa sürede işlerine ve gündelik yaşamlarına geri dönerler.''