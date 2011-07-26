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YARALI POLİSLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ İSTANBUL (A.A)

26 Temmuz 2011 17:37

-YARALI POLİSLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Fatih'te Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 8 polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.  Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden çıkan ve Zeytinburnu'da bir süredir yaşanan gerginlik nedeniyle ilçede görev yapacak olan memurları taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan polis memurları Hasan Baykan, Abdulvahap Tepe, İrfan Ünsal, Mustafa Öndin, Celil Yılmaz, Osman Tipi, Murat Toy ve Murat Yalçın, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Altınok, yaralılardan İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi görenleri ziyaret etti.  Altınok, ''Çevik Kuvvette görevli arkadaşların göreve gittikleri araç elde olmayan nedenlerle kaza yapıyor altgeçitte. Araç sürükleniyor. Arkadaşların durumları iyi. Ufak tefek sıyrıkları var. Hafif yaralılar var. Onların tedavisi devam ediyor'' dedi.

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