-YARALI POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR RİZE (A.A) - 02.06.2011 - Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Artvin'in Hopa ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yapılan taşlı saldırı sırasında yaralanan polis memuru Servet Erkan'ın durumuyla ilgili net bir şey söylemek için uyandırılmasını bekleyeceklerini söyledi. Mustafa Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup polis memuru Servet Erkan'ın travma tanısıyla solunum cihazına bağlı olarak Rize Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini hatırlattı. Beyinde ödem ve kanama, beyin zarının altında da sorun tespit ettikleri Erkan'ın ameliyatının başarılı geçtiğini ifade eden Tepe, ''Son olarak dün çektiğimiz tomografide kanamanın devam etmediğini belirledik. Şu an için olumsuzluk yok ancak kritik süreç henüz aşılmadı. Bir şey söylemek için henüz erken. Hastanın durumuyla ilgili net bir şey söylemek için uyandırılmasını bekleyeceğiz'' dedi. Tepe, hastanın sevk edilmesinin gündemde olmadığını, yapılabilecek her türlü tedavinin Rize'de yapıldığını kaydederek, ''Uyutulma süresi ilk etapta 72 saat olarak açıklanmıştı. Ancak bu süre daha fazla da olabilir. Buna hastanın durumuna göre karar verilecek'' diye konuştu.