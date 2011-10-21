-Yaralı polis şehit oldu ADANA (A.A) - 20.10.2011 - Adana'da pazar günü polislerin yasa dışı gösteriye müdahalesi sırasında çöp konteynerinin yanında meydana gelen patlamada yaralan polis memuru Veli Ataşcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 16 Ekim Pazar günü merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi Obalar Caddesi'nde terör örgütü PKK/Kongra-Gel yandaşları tarafından gerçekleştirilen korsan gösteriye müdahale sırasında bir çöp konteynerindeki patlama sonucu yaralanan 5 polis memurundan Veli Ataşcı, tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yaşamını yitirdi. Şehit Ataşcı için, Adana Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.