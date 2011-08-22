-Yaralı polis memuru kurtarılamadı ADANA (A.A) - 22.08.2011 - Adana'da polis merkezi bahçesinde otururken kendisini beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu yaraladığı ileri sürülen polis memuru öldü. Alınan bilgiye göre, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ve 16 Ağustos Salı günü izinsiz gösteriler nedeniyle görevlendirildiği Hürriyet Polis Merkezi bahçesinde, beylik tabancasını incelerken silahının aniden ateş alması sonucu yaralanan 4 aylık polis memuru Ahmet Acar, tedavi gördüğü Yüreğir Başkent Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.