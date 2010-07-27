-YARALI POLİS KURTARILAMADI HATAY (A.A) - 27.07.2010 - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Dörtyol ilçesinde polis aracına yapılan saldırıda yaralanan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan polis memuru Fatih Yıldız'ın, hastanede yaşamını kaybettiğini bildirdi. Lekesiz, 3 polis memurunun öldüğü saldırıda ağır yaralanan ve Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adana'daki Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen polis memuru Fatih Yıldız'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Dörtyol'daki polis aracına yönelik saldırıda, Ali Hacıarap, Hasan Aslan ve Emre Yalçın olay yerinde hayatını kaybetmişti.