-YARALI POLİS ELAZIĞ7A SEVKEDİLDİ BİNGÖL (A.A) - 15.05.2011 - Bingöl'de polis otosuna düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru, Elazığ'a sevk edildi. Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, polis otosuna düzenlenen saldırıda yaralanan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hasan Hüseyin Korkut, Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastane'sine sevk edildi. Bingöl'de bulunan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Hakan Güvençer ve Belediye Başkanı Serdar Atalay ile birlikte hastaneye gelerek, yaralı polis memurunun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Bakan Yılmaz, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir olay yaşandığını, iki polise saldırı yapıldığını, olayın faillerinin bir an önce yakalanmasını temenni ettiklerini söyledi. Olayın detaylarını konuşmak için erken olduğunu kaydeden Yılmaz, ''Polis memurlarımızdan biri bacağından yaralandı. Gerekli müdahale yapıldı ve tıbbi olarak daha iyi hizmet alabilmesi için Elazığ'a sevk edildi. Bu kardeşimizin sağlığına kavuşması en büyük temennimiz. Bu saldırı, polis kardeşimize değil tüm Bingöl'e, halkımıza yapılmış saldırıdır, huzurumuza yapılmış saldırıdır. Milletin aklında, vicdanında gerekli karşılığı görecektir. Bu tür saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Tüm halkımıza, emniyet camiasına geçmiş olsun diyorum'' şeklinde konuştu.