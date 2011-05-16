T24 LogoT24 Logo
Gündem

YARALI POLİS ELAZIĞ7A SEVKEDİLDİ BİNGÖL (A.A)

16 Mayıs 2011 02:42

-YARALI POLİS ELAZIĞ7A SEVKEDİLDİ BİNGÖL (A.A) - 15.05.2011 - Bingöl'de polis otosuna düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru, Elazığ'a sevk edildi. Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, polis otosuna düzenlenen saldırıda yaralanan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hasan Hüseyin Korkut, Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastane'sine sevk edildi. Bingöl'de bulunan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Hakan Güvençer ve Belediye Başkanı Serdar Atalay ile birlikte hastaneye gelerek, yaralı polis memurunun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Bakan Yılmaz, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir olay yaşandığını, iki polise saldırı yapıldığını, olayın faillerinin bir an önce yakalanmasını temenni ettiklerini söyledi. Olayın detaylarını konuşmak için erken olduğunu kaydeden Yılmaz, ''Polis memurlarımızdan biri bacağından yaralandı. Gerekli müdahale yapıldı ve tıbbi olarak daha iyi hizmet alabilmesi için Elazığ'a sevk edildi. Bu kardeşimizin sağlığına kavuşması en büyük temennimiz. Bu saldırı, polis kardeşimize değil tüm Bingöl'e, halkımıza yapılmış saldırıdır, huzurumuza yapılmış saldırıdır. Milletin aklında, vicdanında gerekli karşılığı görecektir. Bu tür saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Tüm halkımıza, emniyet camiasına geçmiş olsun diyorum'' şeklinde konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24