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Yaralı polis Ankara'ya sevk edildi TUNCELİ (A.A)

06 Eylül 2011 16:01

-Yaralı polis Ankara'ya sevk edildi TUNCELİ (A.A) - 06.09.2011 - Tunceli'de polislere yönelik saldırıda ağır yaralanan polis memuru Gülhan Yavuz, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Moğoltay Mahallesi'ndeki Munzur Çayı kenarında bulunan özel bir halı sahada futbol oynayan polis memurlarına yönelik saldırıda ağır yaralı olarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Gülhan Yavuz'un Ankara'ya sevk edilmesi için Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nden hava ambulansı talep edildi. Diyarbakır'dan gelen hava ambulansı, Tunceli kent merkezindeki Atatürk Stadı'na indi. Ambulansla stada getirilen yaralı polis memuru Yavuz, hava ambulansına bindirilerek uçakla Ankara'ya ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi. Gülhan Yavuz'un Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi. Tunceli'de halı sahada futbol oynayan polislerin üzerine teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu komiser Cem Kerman ile saha kenarında maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Turan Kerman şehit olmuş, 3'ü ağır 8 polis memuru da yaralanmıştı. Saldırıda polislerin ateşle karşılık vermesi sonucu 1 terörist de ölü ele olarak geçirilmişti.

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