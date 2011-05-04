-YARALI POLİS ANKARA'YA SEVK EDİLDİ KASTAMONU (A.A) - 04.05.2011 - Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Metin Kuş, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Ankara'ya dönen konvoya eşlik eden polis aracına ateş açıldığı sırada araçtan çıkarak, açılan ateşe karşılık veren ve bu sırada yaralanan Metin Kuş, Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Kuş, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Kuş'un başından sıyırıp geçen bir kurşunla hafif yaralandığını, genel sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu bildirdi.