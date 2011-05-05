-YARALI POLİS ANKARA'YA GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Metin Kuş, ambulansla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Ankara'ya dönen Başbakanlık otobüsünün yer aldığı konvoya eşlik eden polis aracına ateş açıldığı sırada araçtan çıkarak, açılan ateşe karşılık veren ve bu sırada yaralanan Metin Kuş, Özel Anadolu Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen Metin Kuş, buradan ambulansla Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. Metin Kuş, burada tedavi altına alındı.