Yaralı PKK’lı, askeri helikopterle taşındı

T24 - Şırnak Balveren’de çıkan çatışmada yaralanan bir PKK’lı, askeri helikopterle hastaneyegetirildi. Karaciğerinden yaralanan teröristin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



Kürt açılımına ilişkin tartışmaların sürdüğü dönemde, Şırnak’ın Balveren kırsalında çıkan çatışmada yaralan bir PKK’lı, askeri helikopterle ameliyata yetiştirildi. Karaciğerinden ağır yaralandığı ve bilincinin kapalı olduğu öğrenilen PKK’lının askeri helikopterdeki fotoğrafı ilk kez basına dağıtıldı. Görüntülerin ilk kez paylaşılmasına, Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı ile Şırnak Valisi’nin yaptığı görüşmede karar verildi.



Önceki gün Milli Taburu’ndan çıkan jandarmaya ait sivil minibüse düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı. Dün de saldırının meydana geldiği bölgeye 5 kilometre mesafede PKK’lılarla çatışmaya girildi. Çatışmada 1 PKK’lı öldürüldü, 1’i de yaralandı. 25 yaşlarında olduğu belirtilen ve karaciğer bölgesinden ağır yaralanan PKK’lı, askeri helikopterle operasyon bölgesinden alınarak, hastaneye ulaştırıldı.



Yaralı PKK’lı önce Şırnak Askeri Hastanesi’ne, daha sonra Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.





İnsani boyut



Askeri kaynaklar, bunun rutin bir uygulama olduğunu söyledi. Ancak edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen çatışmanın ardından PKK’lının askeri helikopterle taşınmasının kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi. Kararı, Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakıcı ile Şırnak Valisi Ali Yerlikaya görüşerek aldı. Olayda “insani boyutlar” olduğu ve duyurulması gerektiği tespiti üzerine görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.



İsmi açıklanmayan PKK’lı, Şırnak Devlet Hastanesi’nde geçirdiği operasyonun ardından durumu ciddiyetini koruduğu için Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans helikopter ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.





