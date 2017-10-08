Yaralı pelikanı itfaiye kurtardı

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de itfaiye ekipleri, yaralı buldukları pelikanı kurtarıp veterinere teslim etti.

Merkez Akdeniz İlçesi\'nde bulunan Kültür Park\'ta yardıma muhtaç bir yaralı pelikanın olduğu ihbarı olduğu ihbarını alan itfaiye görevlileri, olay yerine gitti. Göçmen kuşların göç güzergahında bulunan kentin üzerinde uçarken yaralanarak parka sığınan pelikanı bulan ekipler, hayvanın uçmakta zorlandığını tespit edip bulunduğu alandan kurtardı. Yaralı pelikan, tedavisi yapılmak üzere Veteriner Dairesi Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.



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