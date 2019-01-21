Yaralı pelikanı evinde misafir etti

Konya’da Hüseyin Büyükyılmaz isimli vatadanş, yaralı halde bulduğu pelikanı bir gece evinde misafir ettikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kent merkezinden dün memleketi Kadınhanı ilçesine gitmek için yola çıkan Hüseyin Büyükyılmaz, Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde yaralı bir pelikan gördü. Aracını durdurup, yaralı pelikanı yakalayan Büyükyılmaz, hayvanı evine götürdü. Hüseyin Büyükyılmaz, hafta sonu olması nedeniyle bir gece evinde misafir ettiği pelikanı balıkla besledi. Büyükyılmaz, bugün de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yaralı pelikanı teslim alıp, tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü.

Pelikanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.