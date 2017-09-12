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Dünya

Yaralı mültecilere yardım eden akademisyene hapis cezası

"Kendim için değil, savunduğumuz değerler için bu karara itiraz edeceğim"

12 Eylül 2017 14:19

Fransa'nın İtalya sınırında yaralı mültecilere yardım eden akademisyen Pierre-Alain Mannoni, "Oturma izni olmayan birini barındırmak ve seyahatine yardım etmek" suçundan 2 ay ertelenmiş hapis cezası aldı.

Geçen yıl 18 Kasım’da yaşanan olayda Mannoni, otoyol kenarındaki 3 Eriteli kadını yaralı olduğu için arabasına almıştı.

Mannoni, Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi'nde görülen davanın kararına itiraz edeceklerini ve temyize gideceklerini söyledi.

"Kendim için değil, savunduğumuz değerler için bu karara itiraz edeceğim" ifadesini kullanan Mannoni, hasta, yaralı ve yardıma muhtaç kişilere kayıtsız kalmamanın bir vatandaşlık görevi olduğunu dile getirdi.

Nice-Sophia- Antipolis Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ve Fransa’nın en büyük bilimsel araştırma merkezlerinden CNRS’nin araştırmacısı olan Mannoni, 6 ay hapis cezasıyla yargılandığı sırada Gazete Duvar’a verdiği röportajda, “Roya Vadisi’nin İtalya sınırına yakın bir bölgesinde arabamla gidiyordum. Yolda yaralı bir kadın gördüm, kadının kesinlikle yardıma ihtiyacı vardı. Bölgede birçok mülteci var. Zor durumdalar ve herhangi bir yardım yok. Ben de yaralı kadını hastaneye ulaştırmak adına arabama aldım ancak polis arabamı durdurdu. Kadını ve beni karakola götürdü” ifadelerini kullanmıştı. 

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