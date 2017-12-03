Yaralı martıya sahip çıktılar

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde Atatürk Kent Parkı\'nın yanındaki bir sitenin bahçesine düşen ve site görevlileri tarafından bulunan yaralı martıya, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) sahip çıktı. Dolanan ip yüzünden bir ayağı kopan ve diğer ayağı yaralı olan martının tedavisini MAT üyeleri üstlendi.

Yunusemre ilçesinde Atatürk Kent Park bitişiğindeki bir sitenin bahçesine düşen yaralı martı, site görevlileri tarafından koruma altına alındıktan sonra durum MAT\'a bildirildi. Doğa ve hayvanseverlerden oluşan MAT ekibi yaralı martıyı site görevlilerinden teslim aldı. Yaralı martının bir ayağının kopuk olduğunu belirten MAT üyesi hayvansever Hamdi Öklü, \"Yaralı bir martının bulunduğu ve uçamadığı yönünde derneğimize ihbar gelmesi ardından site yetkilileri ile temasa geçerek teslim aldık. Martının ayaklarına ip dolanmış, kurtulmak isterken ip bir ayağını koparmış, diğer ayağı da ipten dolayı yaralanmış ve kopma noktasına gelmiş. Bu hayvanın ayakları olmadan uçması mümkün değil. Önce kendine gelmesi için bir süre bakacağız, yaralı yerlerini tedavi edeceğiz. Ancak bu tek başımıza bizim yapabileceğimiz bir tedavi değil. Hayvanları Koruma Derneği Manisa Şubesi Başkanı Reyhan Erbilliler ile görüşerek hayvanın yeniden uçabilmesi için tedavi ya da protez ayak takılması yönünde ortak çalışma yapacağız\" diye konuştu.

Yaralı martı tedavisi başlayana kadar MAT tarafından koruma atına alındı.



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