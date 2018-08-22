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Yaralı kumruya büfeci sahip çıktı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, büfeci Murat Özcan cadde ortasında bulduğu yaralı kumruya önce su verdi, ardından tedavisi için kuşu belediye ekiplerine teslim etti

22 Ağustos 2018 19:40

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, büfeci Murat Özcan cadde ortasında bulduğu yaralı kumruya önce su verdi, ardından tedavisi için kuşu belediye ekiplerine teslim etti.
Kent merkezindeki İcadiye Mahallesi\'nde büfe işleten Murat Özcan, kaldırımda çırpınan kumruyu fark etti. Özcan, kanatlarından yaralı olduğunu gördüğü kumruya su verdi, sonra Belediye Hayvan Hastanesi\'ne durumu bildirdi. Hayvan hastanesinden gelen görevliler, yaralı kumruyu tedavi için götürdü. Yaralı kumrunun tedavinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

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