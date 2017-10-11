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Yaralı korucu Bartev, hastanede şehit oldu

İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu patlamada yaralanan güvenlik korucusu Murat Bartev, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde

11 Ekim 2017 20:21

İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu patlamada yaralanan güvenlik korucusu Murat Bartev, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bugün şehit oldu. 
Silvan İlçesi\'ne Dağcılar Köyü yakınlarında, 7 Ekim\'de PKK\'ya yönelik operasyonda, güvenlik korucuları İhsan Gür ile Cevat Bilgiç\'in olay yerinde şehit olmasına neden olan patlamada yaralanan güvenlik korucusu Murat Bartev, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Bartev, Silvan İlçesi\'ne bağlı Onbaşılar Mahallesi\'nde bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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