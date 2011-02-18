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Spor

YARALI KARTAL'A CENK MÜJDESİ İSTANBUL (A.A)

18 Şubat 2011 18:27

-YARALI KARTAL'A CENK MÜJDESİ İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 20 Şubat Pazar günü Fiyapı İnönü Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta kaleci Cenk Gönen sevinci yaşanıyor. Ligde 30 Ocak tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanan maçta sol el küçük parmağında kırık oluşan ve bu sakatlığı nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç kaleci, bugün takımla birlikte antrenmanlara başladı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Cenk'in kaleci antrenmanlarına başladığını belirterek, ''Kontrollü bir şekilde çalışmalara devam edecek. Fenerbahçe maçı için hazır olması erken. Esas planımız bu oyuncuyu daha sonraki maçlar için hazırlamak'' dedi. Quaresma ve Guti'de bir sorunun bulunmadığını kaydeden Dr. Urgun, ''Nihat'ın ise kuvvetlendirme çalışmaları devam ediyor. 21 Şubat Pazartesi günü bir kontrolden daha geçireceğiz. Olumlu sonuç almamız halinde bu oyuncumuzu takıma vereceğiz'' diye konuştu.

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