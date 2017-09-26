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Yaralı kartal tedavi altında

İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de yaralı halde bulunan 'Yılan Kartalı' tedavi altına alındı

26 Eylül 2017 18:16

İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE\'de yaralı halde bulunan \'Yılan Kartalı\' tedavi altına alındı.
Halkalı Merkez Mahallesi\'nde uçamaz halde bulunan \'Yılan Kartalı\'nı inceleyen mahalle sakinleri kanadından yaralı olduğunu görünce Küçükçekmece Belediyesi  Sağlık İşleri Müdürlüğü\'ne haber verdi. Sevk edilen veterinerler kanadının uç kısmından yaralanan \'Yılan Kartalı\'nı ilk müdahalen ardından ameliyat edilmek üzere İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampusü\'ndeki Veteriner Fakültesi Vahşi Yaşamı Koruma Kulübü\'ne (VAŞAK) teslim etti.

(FOTOĞRAF)

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