Yaralı Kartal lige döndü...



UEFA Kupası'ndaki Metalist hezimetiyle sarsılan Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında bugün Hacettepe'yi konuk edecek.





Beşiktaş geçen sezon o zamanki adıyla Gençlerbirliği OFTAŞ'a sahasında 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışından kopmuştu.



Turkcell Süper Lig'in 6. haftası bugün Beşiktaş ile Hacettepe arasında oynanacak maçla kapanacak.



Hafta içinde UEFA Kupası'nda Metalist'e farklı yenilerek veda eden ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın akıbeti tartışılan Beşiktaş ile ligde istediği sonuçları alamayan Hacettepe arasında BJK İnönü Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Tolga Özkalfa'nın yöneteceği mücadeleyi Lig TV naklen yayınlayacak.



Bu sezon Avrupa defterini erken kapayan Beşiktaş, bugün Hacettepe ile oynayacağı Turkcell Süper Lig 6. hafta maçında galip gelerek moral bulmak istiyor.



Turkcell Süper Lig'de yenilgisi bulunmayan Beşiktaş, geride kalan 5 haftada 11 puan toplarken, Hacettepe'nin ise 4 puanı bulunuyor.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde basına kapalı bir idman yapan siyah-beyazlı takım, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.



Beşiktaş'ın antrenmanına sakatlığı devam eden kaleci Rüştü ile sol arka adalesinde ağrı olan Gökhan Zan katılmadı.



Metalist Kharkiv maçının kadrosuna alınmayan Sivok ve Uğur İnceman'ın tedavilerinin tamamlandığı ve oynayabilecek duruma geldikleri belirtildi.



Son günlerin tartışılan ismi teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın, bugünkü mücadelede takımını 4-4-2 dizilişi ile sahaya sürmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın Hacettepe karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Hakan, Serdar Kurtuluş, Sivok, Zapotocny, İbrahim Üzülmez, Serdar Özkan, Cisse, Delgado, Tello, Holosko ve Nobre.



Orhan Şam'ın kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Hacettepe'de ise muhtemel 11 şöyle; Recep, Ufuk Arslan, Admir Teli, Azmy, Murat Kalkan, Serkan Atak, Gilman Lika (Zoko), Olgay (Tozo), Kadir Bekmezci, Sandro, İbrahim Şahin.



