Yaralı karacaya tedavi

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Ulus ilçesinde dere kenarında bulunan yaralı karaca, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Ulus Ulukaya köyündeki dere kenarında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca, 2 gün ahırda bakıldı. Vatandaşlar daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne haber verdi. Köye gelen ekipler, dereye düşmesi sonucu vücudunda yaralar oluşan karacanın tedavisini yaptı. 4 yaşında olduğu belirtilen erkek karaca daha sonra doğaya salındı.



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