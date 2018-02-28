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Yaralı karacaya tedavi

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesinde dere kenarında bulunan yaralı karaca, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı

28 Şubat 2018 13:08

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Ulus ilçesinde dere kenarında bulunan yaralı karaca, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.
Ulus Ulukaya köyündeki dere kenarında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca, 2 gün ahırda bakıldı. Vatandaşlar daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne haber verdi. Köye gelen ekipler, dereye düşmesi sonucu vücudunda yaralar oluşan karacanın tedavisini yaptı. 4 yaşında olduğu belirtilen erkek karaca daha sonra doğaya salındı.

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