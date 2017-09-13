Yaralı karaca tedavi edildi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'ın Ulus İlçesi\'nde ormanlık alanda avcıların bulduğu yaralı karaca tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı İbrahimderesi Köyü yakınında ormanlık alanda avcılar tarafından bulunan yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veterenir kliniğine götürülen karacanın vücudunda yırtık ve yaralar belirlendi. Köpeklerin saldırına uğramış olabileceği değerlendirilen karaca, tedavisi ardından iyileşerek bulunduğu bölgede doğaya bırakıldı.



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