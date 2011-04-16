-YARALI İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ İZMİR (A.A) - 16.04.2011 - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir kapı imalathanesinde meydana gelen patlamaya müdahale eden ve yaralanan itfaiye eri Ozan Avşar, hastanede hayatını kaybetti. Niyazi Odabaşı'na ait iş yerinde meydana gelen patlama sonucundaki yangına müdahale eden ve üzerine laminat parke devrilen itfaiye eri Ozan Avşar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Avşar'ın kurtarılamadığı bildirildi. Avşar'ın altı yıldan bu yana itfaiyede çalıştığı, bir süre önce baba olduğu ve üniversite mezunu olduğu öğrenildi. Karabağlar ilçesi 5900 sokaktaki kapı imalathanesinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, parke deposu ile boş bir binaya sıçramış, sokaktaki üç araç kullanılamaz hale gelmişti. İş yerinde bir kişinin cesedi bulunmuş, olaya müdahale eden itfaiye çalışanlarından Ozan Avşar, Mustafa Ançin, Tanju Kardaş, Hakan Çöpçüoğlu ile İsmail Çağlayan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.