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Dünya
Deutsche Welle

Yaralı Filistinliler Türkiye'ye getiriliyor

Gazze Şeridi’nde yaralanan Filistinliler tedavileri için Türkiye’ye getirilmeye başlandı. Bölgede kararlaştırılan üç günlük ateşkes de yürürlüğe girdi.

11 Ağustos 2014 14:52


Gazze Şeridi'nde İsrail'in düzenlediği operasyonlarla yaralanan 3'ü kadın, biri çocuk dört Filistinli bu sabah Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla Ankara'ya getirildi.

İlk aşamada 200 kadar yaralı Filistinli'yi getirmek planladıklarını belirten Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yaralıların Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için bir hava köprüsü kurmayı istediklerini dile getirdi.

Son dönemde diplomatik faaliyetleri yoğunlaştırdıklarını kaydeden Davutoğlu, dün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Filistin Hamas lideri Halid Meşal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, akabinde İsrail ve Mısır taraflarıyla da temaslar kurduklarını anlattı.

Davutoğlu, "Dün gece yoğun istişareler sonucunda ateşkes tekrar 3 gün uzatıldı. Kalıcı bir ateşkes konusunda taraflarla müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Ümit ederiz Gazze'de kalıcı ateşkes, daha sonra da barışı temin edecek adımlar atılır" diye sözlerini sürdürdü.

Ateşkes yürürlükte

İsrail ve Hamas arasında sağlanan uzlaşma sonucu kararlaştırılan üç günlük ateşkes pazar gecesi yürürlüğe girdi. Geçici ateşkes Mısır'ın başkenti Kahire'de kalıcı ateşkes için dolaylı görüşmelerin başlatılması amacıyla kararlaştırıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ateşkesin şimdiye kadar ihlal edilmediği belirtildi.

Mısır'ın arabuluculuğu ile tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını umduğunu belirten BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, tarafları şiddetten kaçınmaya ve yapıcı bir şekilde çalışmaya çağırdı.

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları da hafta sonu yaptıkları ortak açıklamada, tarafları düşmanlıklara son vermeye davet ederek kalıcı ateşkes sağlamalarını talebinde bulunmuştu.

Savaşın bilançosu

İsrail'in bir ay önce başlayan operasyonlarında şimdiye kadar çoğu sivil 2 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafında da 64 asker ve üç sivil hayatını kaybetti.

BM'nin tahminlerine göre, savaşın yol açtığı zarar 4,5 ila 6 milyar euroyu buluyor. İsrail'in operasyonlarında büyük bir bölümü endüstri tesisi olmak üzerine 10 bin bina ve tarım alanlarının yarısı zarar gördü. Gazze Şeridi'nde yaklaşık 300 bin kişinin de işsiz olduğu tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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