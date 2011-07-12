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YARALI EŞİNİ GÖRÜNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ ORHANGAZİ (A.A)

12 Temmuz 2011 22:48

-YARALI EŞİNİ GÖRÜNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ ORHANGAZİ (A.A) - 12.07.2011 - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan karısını gören kişi ''eşime bir şey olursa yaşayamam''dedikten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Alınan bilgiye göre, Marmaris'ten İstanbul'a dönen Gündüz Erkan'ın (73) kullandığı 34 TB 5896 plakalı otomobil, Orhangazi çıkışında, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun reklam panolarına çarptı. Kazada, sürücü Gündüz Erkan ve otomobilde bulunan eşi Sayra Erkan yaralandı.  Bu sırada yaralı halde otomobilden inerek eşinin yanına gelen Gündüz Erkan, çevrede bulunan polislere ''Eşime bir şey olursa ben yaşayamam'' diyerek ağlamaya başladı. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı Gündüz Erkan, bir anda yere fenalaşarak yere yığıldı.   Kalp krizi geçirdiği bildirilen sürücü, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Başından yaralanan Sayra Erkan (72) ise ambulansla Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.  Gündüz Erkan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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