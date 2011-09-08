-Yaralı emniyet amiri İzmir'e sevk edildi İZMİR (A.A) - 07.09.2011 - Tunceli'de, polislere yönelik saldırıda yaralanan Emniyet Amiri Önder Çelik (34), Sağlık Bakanlığına ait uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Apronda, ambulansa alınan Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Emniyet Amiri Çelik'i hastane girişinde babası Ali İhsan ve annesi Hatice Çelik ile yakınları karşıladı. Anne Hatice Çelik, evli ve iki çocuk babası olan oğlu Önder Çelik'e sarıldı. Çelik, hastaneye yürüyerek girdi. Saldırıda sol kolunda ve sol bacağından yaralanan Çelik'in, 1999 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak mesleğe başladığı belirtildi. Önder Çelik'in eşi Emine ve iki çocuğunun da daha sonra Tunceli'den getirileceği öğrenildi. Tunceli'de halı sahada futbol oynayan polislerin üzerine teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu komiser Cem Kerman ile saha kenarında maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Turan Kerman şehit olmuş, 3'ü ağır 8 polis memuru da yaralanmıştı. Saldırıda polislerin ateşle karşılık vermesi sonucu 1 terörist de ölü ele olarak geçirilmişti.