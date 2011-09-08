-Yaralı emniyet amiri ameliyat edildi İZMİR (A.A) - 08.09.2011 - Tunceli'de, polislere yönelik saldırıda yaralanan Emniyet Amiri Önder Çelik (34), dün Sağlık Bakanlığına ait uçakla getirildiği İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi'nde ameliyat edildi. DEÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Metin Manisalı, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde tedavi altına alınan Çelik'in ameliyatının başarılı geçtiğini, Çelik'in önümüzdeki süreçte fizik tedavi göreceğini söyleyerek, ''Çelik'in şansı, orada çok iyi bir doktorun müdahale etmiş olması. O arkadaşımıza teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.