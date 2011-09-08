T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaralı emniyet amiri ameliyat edildi İZMİR (A.A)

08 Eylül 2011 18:58

-Yaralı emniyet amiri ameliyat edildi  İZMİR (A.A) - 08.09.2011 - Tunceli'de, polislere yönelik saldırıda yaralanan Emniyet Amiri Önder Çelik (34), dün Sağlık Bakanlığına ait uçakla getirildiği İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi'nde ameliyat edildi. DEÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Metin Manisalı, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde tedavi altına alınan Çelik'in ameliyatının başarılı geçtiğini, Çelik'in önümüzdeki süreçte fizik tedavi göreceğini söyleyerek, ''Çelik'in şansı, orada çok iyi bir doktorun müdahale etmiş olması. O arkadaşımıza teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24